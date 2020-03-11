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Posted 11 марта 2020, 09:28

Published 11 марта 2020, 09:28

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Преподавателя УГНТУ осудили за взятки в размере 1,2 млн рублей

Преподавателя УГНТУ осудили за взятки в размере 1,2 млн рублей

11 марта 2020, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приговор вынесли в Орджоникидзевском районном суде.

Двух преподавателей Уфимского государственного нефтяного технического университета признали виновными в получении взятки (ч.ч. 1,3 ст.290 УК РФ), в служебном подлоге (ч. 1 ст.292 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. а ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а также покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в период с 2016 по 2018 годы доцент кафедры гидрогазодинамики, трубопроводных систем и гидромашин получала через посредников деньги от студентов за положительные отметки по курсовой работе и экзаменам.

Сумма зависела от желаемой оценки и варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей. Всего от 88 студентов в течение двух лет преподаватель получила более 1,2 млн. рублей взяток.

Ее коллега выступил посредником, передав женщина 30 тысяч рублей, в июне 2018 года он попытался завладеть деньгами студента в размере 22 тыс. рублей под видом передачи другому преподавателю.

Преподавательница получила условно 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 5 лет, ее коллега осуждено условно на 5 лет 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 3 года.

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