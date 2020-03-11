Преподавателя УГНТУ осудили за взятки в размере 1,2 млн рублей

Преподавательница получила условно 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 5 лет, ее коллега осуждено условно на 5 лет 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 3 года.