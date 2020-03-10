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Posted 10 марта 2020, 13:23

Published 10 марта 2020, 13:23

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Владимир Путин сможет вновь быть избран президентом страны при определенных условиях

Владимир Путин сможет вновь быть избран президентом страны при определенных условиях

10 марта 2020, 13:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Валентина Терешкова в ходе обсуждения поправок к Конституции предложила дать возможность нынешнему президенту России вновь избираться на эту должность.

Предложение поддержала фракция «Единой России», соответствующая поправка была внесена в Госдуму, тем не менее Владимир Путин высказался против. Он назвал возможным обнуление собственных сроков на высшем посту, но только в том случае, если в поддержку этого выскажется Конституционный суд и за это проголосуют сами россияне.

Поправка об обнулении президентских сроков уже внесена в законопроект, Госдума проголосовала за нее.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Политика#Новости
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