Владимир Путин сможет вновь быть избран президентом страны при определенных условиях

Предложение поддержала фракция «Единой России», соответствующая поправка была внесена в Госдуму, тем не менее Владимир Путин высказался против. Он назвал возможным обнуление собственных сроков на высшем посту, но только в том случае, если в поддержку этого выскажется Конституционный суд и за это проголосуют сами россияне.