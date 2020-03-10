Владимир Путин сможет вновь быть избран президентом страны при определенных условиях

Posted 10 марта 2020, 13:23
Published 10 марта 2020, 13:23
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Предложение поддержала фракция «Единой России», соответствующая поправка была внесена в Госдуму, тем не менее Владимир Путин высказался против. Он назвал возможным обнуление собственных сроков на высшем посту, но только в том случае, если в поддержку этого выскажется Конституционный суд и за это проголосуют сами россияне.
Поправка об обнулении президентских сроков уже внесена в законопроект, Госдума проголосовала за нее.
Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.