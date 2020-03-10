Вахтовику из Башкирии, потерявшему руку в Нефтеюганске, предстоят несколько операций

По словам чиновника, жена пострадавшего мужчины пожаловалась, что в выходные было мало внимания со стороны медперсонала. Радий Хабиров дал указание перевезти пострадавшего в Башкирию и лечить здесь, как только позволит его самочувствие. Впоследствии он поручил позаботиться о трудоустройстве мужчины, который теперь стал инвалидом.