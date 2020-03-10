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В Уфе открылась школа Николая Валуева по боксу

10 марта 2020, 07:36
Фото: скриншот с эфира ГТРК
Планируется, что в школе олимпийского чемпиона смогут заниматься спортсмены со всей республики.

Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева будет работать на базе Центра спортивной подготовки, передает «ГТРК-Башкортостан».

На открытии, по информации журналистов присутствовал Валуев лично, в церемонии принимал участие и первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. В своей речи спортсмен отметил, что путь единоборств тернистый и напомнил, что спорт - это борьба характера, которая дает силы и придает уверенности во всех сферах.

В новом центре будут действовать три боксерских рига, помещение посетители охарактеризовали, как просторное.

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#Новости#Спорт#Советский спорт#Алия Фатхиева#Общество
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