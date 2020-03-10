В Уфе открылась школа Николая Валуева по боксу

На открытии, по информации журналистов присутствовал Валуев лично, в церемонии принимал участие и первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. В своей речи спортсмен отметил, что путь единоборств тернистый и напомнил, что спорт - это борьба характера, которая дает силы и придает уверенности во всех сферах.