В отношении экс-президента адвокатской палаты Башкирии возбудили уголовное дело

Posted 10 марта 2020, 12:46
Published 10 марта 2020, 12:46
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юсупова. Он подозревается в превышении своих полномочий. Об этом сообщает «Адвокатская газета».
По версии следствия, Булат Юсупов арендовал помещения, которые принадлежали его теще. Более того, цена на съем квадратных метров была завышена и, несмотря на это, одобрена советом адвокатской палаты в 2014 и 2016 годах.
Известно, что ущерб от сделки составил почти 4 миллиона рублей. Следователи посчитали, что эти действия нанесли существенный вред правам и законным интересам других членов организации.
Напомним, что 6 марта Булат Юмадилов сложил с себя полномочия президента адвокатской палаты Башкортостана и по представлению нового президента палаты Артура Насырова избран ее первым вице-президентом.