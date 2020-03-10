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В Башкирии синоптики снова ждут похолодание

10 марта 2020, 07:42
Фото: Mkset.ru
Такой прогноз прозвучал на совещании в правительстве.

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник Башгидромета Вилора Горохольская проинформировала собравшихся о прогнозе погоды на текущую неделю.

По ее словам, неприятная погода с переходом от плюса к минусу и осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится почти всю неделю.

Но к выходным в регион вернется похолодание. Температура воздуха снизится до минус 10 градусов ночью, а днем будет колебаться от 0 до минус 5 градусов.

Затем нас снова ждет потепление.

В целом нынешний март будет теплым и слякотным. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше обычной нормы. А зима была аномально теплой – на 7,2 градуса теплее за весь период наблюдений, начиная с 1937 года.

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