В Башкирии по-прежнему остается эпидемический уровень заболеваемости ОРВИ

Со 2 по 8 марта в регионе зарегистрировали 27 965 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе у детей – 16 715 случаев. Среди детей больше всего заболевших было в возрасте от 3 до 6 лет.