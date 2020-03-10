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Posted 10 марта 2020, 10:55

Published 10 марта 2020, 10:55

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии по-прежнему остается эпидемический уровень заболеваемости ОРВИ

В Башкирии по-прежнему остается эпидемический уровень заболеваемости ОРВИ

10 марта 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Роспотребнадзор республики отчитался о последних цифрах по гриппу и ОРВИ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в течение седьмой недели в регионе по-прежнему наблюдается эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако пик уже пройдет на третьей неделе.

Со 2 по 8 марта в регионе зарегистрировали 27 965 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе у детей – 16 715 случаев. Среди детей больше всего заболевших было в возрасте от 3 до 6 лет.

Среди совокупного населения заболеваемость выше на 1,9% эпидемического порога, но снизилась по сравнению с прошлой неделей на 4,9%. Превышение эпидемических порогов наблюдается только среди взрослого населения – на 12,4%.

В Уфе зарегистрировано 8 159 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей – 3 807 случаев. В связи с заболеваемостью по состоянию на 9 марта в республике полностью закрыты 3 школы и частично 2 группы в 1 детском саду.

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