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Трое человек в Уфе пострадали после ДТП с автобусом

10 марта 2020, 03:54
Фото: ГИБДД по Башкирии
ДТП с участием пассажирского автобуса «Башавтотранс» произошло около железнодорожного вокзала.

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера вечером на Вокзальной улице произошло ДТП с участием НефАЗа, в котором пострадали три человека.

По информации госавтоинспекции, автобус следовал по 74 маршруту под управлением 32-летней жительницы Уфы. Предварительно известно, что во время движения произошло столкновение с электроопорой, которая находилась справа, а после автобус врезался в припаркованный автомобиль "Дэу Нексия".

В салоне автобуса на момент аварии находились 20 пассажиров, помощь понадобилась женщинам 25, 45 и 67 лет.

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