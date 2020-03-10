Муфтий Татарии призвал жителей Башкирии не предавать свою нацию и язык

«Если мы не можем сохранить вверенный нам как аманат родной язык, это станет невыполнением приказа Аллаха. Если мы забудем его, наши внуки забудут и нас самих. Изучайте свой родной язык, дорогие единоверцы. Получение знаний – одна самых больших обязанностей мусульман. Не предавайте родной язык и своих предков!" », – обратился он к собравшимся.