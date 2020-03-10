Контратаки, терпение и большинство. «СЮ» повел 3-2 в противостоянии с «Авангардом»

Хотя не совсем. Форчекинг все еще остается их сильной стороной, но упоминать его вообще не приходится. То ли тренерский штаб не рассчитывает на то, что у игроков все сработает, то ли зачем-то решено экономить силы. Вот увидите — в среду они снова побегут в прессинг и беречься уже не будут.