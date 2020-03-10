Когда лучше получить водительское удостоверение?

Как следует из постановления правительства, нововведения будут как теоретической, так и практической части. Во-первых, ожидается увеличение числа вопросов теоретической части. Представители дорожной инспекции считают, что 20-ти вопросов недостаточно, поэтому их необходимо расширить и обновить. По предварительным данным, количество тестовых заданий будет увеличено до 50. К существующим вопросам добавят «профессиональные» моменты управления автомобилем, задачи, касающиеся психологии поведения и реакции на дороге, а также включат тесты по медицине. Но пока нет информации о том, как будет проходить экзамен, сколько времени будет отведено на каждый вопрос, будут ли разрешаться ошибки.