Глава Башкирии подписал указ о регулярных «Днях чистоты»

Глава Башкирии отметил, что долго думал прежде чем подписать данный указ, но все-таки решил, что он необходим. На этот шаг его вдохновил пример ряда Учалинского, Альшеевского и ряда других районов, где на протяжении нескольких лет еженедельно проходят такие «Дни чистоты» (или санитарные дни), во время которых сотрудники предприятий наводят порядок на отведенной за ними территории.