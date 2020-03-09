mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии ограбил бутик 8 марта, чтобы сделать подарок своей возлюбленной

9 марта 2020, 11:45
Фото: pixabay.com
Его обезвредил мужчина, который зашел в магазин за букетом цветов для своей жены.

Международный женский день вынудил многих мужчин пойти на подвиги. Но не всегда поступки бывают хорошими. Так, житель города Туймазы пошел на отчаянный шаг – ограбить магазин, чтобы на «заработанные» деньги купить подарок возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, мужчина ворвался в бутик с предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавщицам, он потребовал вытащить из кассы деньги. Одну из сотрудниц торговой точки грабитель заставил лечь на пол. Однако его план сорвал случайный покупатель, зашедший в магазин.

56-летний мужчина планировал купить букет своей жене в светлый весенний праздник, а вместо этого ему пришлось обезвреживать преступника. Он лично передал его сотрудникам полиции.

Предметом, похожим на пистолет, оказалась обычная зажигалка. Задержанный рассказал, что накануне пропил все свои деньги. Чтобы поздравить с международным женским днем свою сожительницу ему пришлось пойти на такой отчаянный шаг.

Материалы по теме
В Уфе студент ограбил цветочный магазин, чтобы сделать подарки знакомым девушкам
#Новости#Карина Мамаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44