Житель Башкирии ограбил бутик 8 марта, чтобы сделать подарок своей возлюбленной

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, мужчина ворвался в бутик с предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавщицам, он потребовал вытащить из кассы деньги. Одну из сотрудниц торговой точки грабитель заставил лечь на пол. Однако его план сорвал случайный покупатель, зашедший в магазин.