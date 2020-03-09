mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Казахстане 16-летнего подростка из Башкирии нашли мертвым на школьном стадионе

9 марта 2020, 16:41
Фото: http://gtrk.tv
Трагедия произошла в ночь на 6 марта в Алма-Ате.

Трагические новости сообщает ИА «Башинформ». Согласно опубликованным сведениям, в ночь на 6 марта в городе Алма-Ате погиб 16-летний подросток. По сообщениям родных, парень ушел гулять на улицу со своей собакой. Однако домой он так и не вернулся – родные забили тревогу.

Нашли молодого человека в 4 утра на местном школьном стадионе. Следователи сообщили, что школьник покончил с собой, но родственники убеждены в обратном – ведь рядом также было обнаружено тело собаки с перебитыми лапами.

Сообщается, что школьник приехал в Алма-Ату к матери и брату. Родом он из Туймазов. Молодой человек планировал заняться музыкальной карьерой и поступить в вокальное училище.

«Судьба дала тебе лишь 16 лет, мы еще не успели нарадоваться тобой. Ты был таким счастливым… И весь мир рухнул», - так пишет о нем родной брат.

Тело школьника находится в настоящее время в морге. Родные объявили сбор средств на расследование происшествия, кремацию и транспортировку праха в Башкирию.

«Мы нуждаемся в любой помощи и поддержке и будем благодарны каждому откликнувшемуся на нашу беду. Нужны средства на расследование, адвоката и похороны. Мы не хотим, чтобы наша частичка оставалась в чужой стране», — рассказала двоюродная тетя.

Материалы по теме
В Башкирии пропавшего 24-летнего парня с инсулинозависимостью нашли мертвымВ Башкирии двух пропавших в разное время людей нашли мертвымиВ Башкирии пропавшего Рузила Телякова нашли мертвым
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44