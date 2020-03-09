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Праздник удался: полуголая уфимка ловила попутку в центре города

9 марта 2020, 08:38
Фото: БашДТП
Очевидцев очень удивил поступок девушки.

В Уфе неподалеку от площади Салавата Юлаева полуголая девушка ловила попутную машину. Ее совсем не смущало, что на улице минусовая температура. Очевидцы не смогли пройти мимо такого зрелища и решили сфотографировать ее на телефон.

В соцсетях комментаторы предположили, что девушка неплохо отметила 8-е марта. Только вот праздник закончился, а платье куда-то неожиданно исчезло. Некоторые считают, что смелая уфимка проиграла спор и ей нарочно пришлось выйти на улицу в одних плавках. Другие уверены, что девушке пора обратиться в психиатрическую больницу.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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