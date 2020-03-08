mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе студент ограбил цветочный магазин, чтобы сделать подарки знакомым девушкам

8 марта 2020, 08:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, подозреваемый уже задержан.

Ограбление произошло в одном из магазинов по продаже цветов, расположенного на улице Цюрупы. По словам продавцовв, в торговую точку зашел молодой человек, осмотрел товар и, схватив двух плюшевых мишек, выбежал на улицу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 18-летний студент одного из уфимских колледжей, ранее судимый. По предварительной версии, молодой человек хотел сделать сюрприз к празднику 8 марта своим знакомым девушкам — и решил их похитить.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#Новости#Ограбление#Андрей Королев#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44