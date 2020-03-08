В Башкирии 8 марта начнется потепление

8 марта температура воздуха в регионе повысится ночью до -2…-7°, при прояснениях до -12°, днем — до +5°. Впрочем, из-за порывистого ветра погодные условия будут менее комфортными, чем было бы при слабом ветре. Также по северу республики пройдут осадки в виде дождя и снега, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.