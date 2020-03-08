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В Башкирии 8 марта начнется потепление

8 марта 2020, 05:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщает Башгидрометцентр.

8 марта температура воздуха в регионе повысится ночью до -2…-7°, при прояснениях до -12°, днем — до +5°. Впрочем, из-за порывистого ветра погодные условия будут менее комфортными, чем было бы при слабом ветре. Также по северу республики пройдут осадки в виде дождя и снега, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

На следующий день, 9 марта, температура воздуха ночью немного повысится до -1…-6°, днем до +1…+6°. В северных районах сохранятся осадки. Ночью мокрый снег с дождем, а днем небольшой, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

#Новости#Погода#Прогноз погоды#Андрей Королев#Общество
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