Минздрав РБ закупит реагенты на 41 млн рублей для выявления ВИЧ и инфекций

Начальная цена контракта — 40,7 млн руб., на оплату товара направят средства регионального бюджета. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Минздрав РБ, закупка является плановой, речь идет о выявлении ВИЧ и гепатита. Оценка риска этих заболеваний в режиме реального времени — технология достаточно новая для республики, при этом обладает явными преимуществами с точки зрения оперативности и возможностей для формирования информационной базы.