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Зима недаром злится: в Башкирии похолодание продлится почти все выходные дни

7 марта 2020, 05:00
Фото: Mkset.ru
Морозы продержатся еще пару дней.

Сегодня, 7 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков.

Ветер умеренный, южный с переходом на юго-западный временами будут порывы до сильного.

Температура воздуха утром составит -5…-10 градусов. Ближе к юго-востоку региона возможны морозы до -20 градусов.

Днём ожидается температура от -1…до +4 градуса.

На дорогах гололедица и снежный накат.

8 марта характер погоды существенно не изменится.

Но уже в понедельник, 9 марта, в регион придет циклон вместе с теплой погодой и дождями.

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