В Уфе сирота стала жертвой недобросовестных сотрудников ломбарда в Сипайлово

- У меня сломался телефон. Чтобы не остаться без связи, я приобрела в ломбарде по улице Гагарина, 60 (рядом с моим домом) мобильный телефон Honor 7a pro. Продавец сказал, что он исправный и обещал в случае проблем принять обратно. Цена телефона 4499 рублей. Дали товарный чек. Дома я обнаружила, что телефон не видит симкарту и еле-еле ловит вай-фай. Когда я отправилась в ломбард возвращать телефон, там отказались его принять и грубо меня прогнали. Считаю, что данный ломбард нарушает закон о защите прав потребителей, а также уголовный кодекс РФ. Надеюсь на вашу помощь. Прилагаю товарный чек, - рассказала Диана.