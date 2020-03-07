mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии синоптики обозначили срок вскрытия рек ото льда

7 марта 2020, 06:58
Фото: 2gis.ru
Стал известен также прогноз на предстоящий паводок.

Накануне, 6 марта, на заседании республиканской противопаводковой комиссии состоялось обсуждение перспектив предстоящего паводка. Подробности сообщила пресс-служба правительства РБ.

Начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская представила прогноз на весенний паводок 2020 года. По данным синоптиков, реки вскроются ото льда примерно на одну или две недели обычного срока. Это произойдет уже в конце марта.

Башгидромет считает, что запасы воды в водоёмах республики соответствуют норме, хотя осеннее увлажнение почвы в поймах рек на 50-60% превышает среднегодовые значения.

На заседании было отмечено, что для спасения от ледовых заторов на реках создано семь взрывных команд на базе крупных предприятий.

Материалы по теме
Башкирию окутает морозная погода Осторожно, метель: в ГИБДД Башкирии предупредили водителей об ухудшении погодыВ Башкирию повторно вернется циклон, ожидается резкое ухудшение погоды
#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44