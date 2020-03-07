В Башкирии 80-летняя горожанка колола наледь на тротуаре

Накануне, 6 марта, в соцсетях появился видеоролик, снятый жителями города Туймазы и уже вызвавший широкий резонанс. На видео запечатлена 80-летняя горожанка, которая взялась ликвидировать наледь на тротуаре. Использует она при этом свою трость.