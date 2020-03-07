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Рост пользователей карты «Алга» в Башкирии признан признаком вывода денег из тени

7 марта 2020, 08:56
Фото: Mkset.ru
Глава Башкирии проанализировал промежуточные итоги транспортной реформы.

Накануне, 6 марта, глава Башкирии Радий Хабиров поделился на своей странице в соцсетях своими соображениями о ходе транспортной реформы в республике.

По его мнению, тот факт, что доля поездок, оплаченных единой транспортной картой «Алга» по всей республике, превысило наличный расчет за проезд, свидетельствует о том, что гигантские обороты постепенно выводятся из тени.

Радий Хабиров подчеркнул, что у всех перевозчиков, включая частников, а также трамваи, троллейбусы и электрички, сегодня уже установлены валидаторы. Однако не все частники , по мнению главы региона, прислушались к просьбе властей.

- С такими нам не по пути, - подчеркнул Радий Хабиров, напомнив, что с 1 июля нарушителей ждут более суровые санкции вплоть до лишения лицензии на перевозку.

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#Новости#Транспорт#Татьяна Майорова,#Экономика
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