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Минздрав Башкирии согласился оплатить спецборт МЧС для тяжело больной женщины

7 марта 2020, 07:58
Фото: pixabay.com
Речь идет о помощи 34-летней уфимке, впавшей в кому после кесарева сечения.

Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила, что транспортировка тяжело больной 34-летней женщины бортом МЧС на лечение в Москву будет оплачена за счет средств ведомства.

Напомним, женщина оказалась в реанимации после кесарева сечения, проведенного в Республиканском перинатальном центре. Предположительно осложнение началось из-за отрицательного резус-фактора.

Как пояснила пресс-секретарь Минздрава РБ Светлана Кускарбекова, врачи ждут, когда состояние пациентки стабилизируется, тогда будет принято решение о перелете. Пока на местном уровне делается всё, что необходимо для поддержания её самочувствия.

По словам Светланы Кускарбековой, лечащие врачи консультируются относительно тактики лечения с коллегами из клиники имени Кулакова, и центра хирургии имени Вишневского.

Отметим, что родственники женщины уже взялись было собирать средства на оплату спецборта для ее транспортировки в Москву, однако представители Минздрава РБ заверили, что перелет и лечение будут оплачены за счет средств бюджета, хотя это и не входит в программу госгарантий.

Сегодня утром стало известно, что борт МЧС с этой пациенткой вылетел в Москву. Её госпитализировали в клинику имени Кулакова, в Москве. Женщина по-прежнему без сознания.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Минздрав#МЧС#Татьяна Майорова,#Общество
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