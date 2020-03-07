Минздрав Башкирии согласился оплатить спецборт МЧС для тяжело больной женщины

Отметим, что родственники женщины уже взялись было собирать средства на оплату спецборта для ее транспортировки в Москву, однако представители Минздрава РБ заверили, что перелет и лечение будут оплачены за счет средств бюджета, хотя это и не входит в программу госгарантий.