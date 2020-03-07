Когда красота – не самая страшная сила: каковы женщины в новой российской политике

Вы знали, что наша страна находится на 122-м месте по вовлеченности женщин в политику в соответствии с исследованиями Всемирного экономического форума по равноправию полов. И все-таки мнение женщин все чаще начинает иметь значение на общественно-политической арене. «Новые Известия» в канун 8 марта составили свой рейтинг российских завоевательниц политического Олимпа.