«Авангард» упростил игру и выиграл борьбу. «Салавату» не хватило скорости и строгости

Что будет дальше делать «Салават»? Много сил или мало, но добавить в агрессии (форчек остался целиком за Омском) и скорости надо хотя бы в пятом матче, чтобы потом думать, как побеждать более спокойно. Точно надо добавить в опеке 1 в 1, в которой явно лучше были гости. Разумеется, не давать шансы «Авангарду» играть 5 на 4 — большинство у них классное. Наконец — блокировать броски. Если не помогать вратарю из-за неверного расположения, то помогать хотя бы так.