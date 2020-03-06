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В Москве обнаружили сейф позапрошлого века со следами взлома

6 марта 2020, 15:25
Фото: piqsels.com
Столичные археологи обнаружили а Басманном районе сейф завода W. Moeller со следами взлома. У сейфа отсутствует дверца и повреждено тайное отделение.

Ориентировочная дата изготовления сейфа – 19 век, максимум начала 20-го. Сейфы компании «Меллер» считались очень надежными и их могли позволить себе только состоятельные люди. Чаще всего их покупали для нужд различных учреждений, пишет rns.online.

Отмечается, что сейфы или «несгораемые кассы» «Меллера» изготавливались по особой технологии. Металлические детали делались методом горячей ковки, что существенно повышало прочность. В пространстве между стенками находился уплотненный асбест.

Специалисты считают, что данный сейф украла группа злоумышленников, взломала его, а потом сбросила под откос, где его и нашли уже в 21 веке. После изучения находка будет передана в один из московских музеев.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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