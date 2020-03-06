Судья Хахалева обратилась к Путину с жалобой на травлю

Что касается скандала конкретно вокруг Хахалевой, то все обвинения в ее адрес оказались ложными, но многие СМИ до сих пор используют этот инфоповод. Она объяснила, что такой целенаправленный интерес может быть связан с ее профессиональной деятельностью и спонсироваться представителями бизнес-среды. Хахалева так полагает в связи с тем, что незадолго до начала ее информационной травли суд, в котором она работает, вынес два неудобных решения одной крупной организации.