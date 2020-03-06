Домашнее хозяйство и телевизор стали досугом большинства российских женщин

Posted 6 марта 2020, 12:42
Published 6 марта 2020, 12:42
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
63% российских женщин тратят свободное время на ведение домашнего хозяйства.
39% участниц исследования заявили, что в свободное время предпочитают смотреть телевизор или слушать радио. 32% проводят досуг за чтением книг, 31% — встречаются с друзьями. Посвятить свободное время хобби готовы 28% опрошенных.
72% мужчин, состоящих в браке или проживающих совместно с партнершей, считают, что их вторая половинка в свободное время занята домашним хозяйством, дачей и заботой о детях.