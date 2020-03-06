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Posted 6 марта 2020, 12:42

Published 6 марта 2020, 12:42

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Домашнее хозяйство и телевизор стали досугом большинства российских женщин

Домашнее хозяйство и телевизор стали досугом большинства российских женщин

6 марта 2020, 12:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

63% российских женщин тратят свободное время на ведение домашнего хозяйства.

39% участниц исследования заявили, что в свободное время предпочитают смотреть телевизор или слушать радио. 32% проводят досуг за чтением книг, 31% — встречаются с друзьями. Посвятить свободное время хобби готовы 28% опрошенных.

72% мужчин, состоящих в браке или проживающих совместно с партнершей, считают, что их вторая половинка в свободное время занята домашним хозяйством, дачей и заботой о детях.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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