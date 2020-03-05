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Posted 5 марта 2020, 11:02

Published 5 марта 2020, 11:02

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии зарегистрировались более семи тысяч самозанятых жителей

В Башкирии зарегистрировались более семи тысяч самозанятых жителей

5 марта 2020, 11:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике подвели первые итоги введения специального налогового режима.

В Башкирии количество зарегистрированных налогоплательщиков достигло 7458 жителей, передает газета «Стерлеград». Причиной регистрации стал специальный налоговый режим, который начал действовать на территории региона с 1 января 2020 года.

Больше всего зарегистрировано жителей в возрасте от 20 до 40 лет – на их долю приходится более 70% от общего числа. Жителей старше 40 лет 27%, и 3% - в возрасте до 20 лет и старше 70 лет.

Плательщиками налога могут стать жители региона, который осуществляют самостоятельную деятельность при условии наличия ограниченного числа нанятых работников и сумме годового дохода.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Налогообложение#Налоги
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