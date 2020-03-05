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Posted 5 марта 2020, 05:39

Published 5 марта 2020, 05:39

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии планируют увеличить производство в лесной промышленности

В Башкирии планируют увеличить производство в лесной промышленности

5 марта 2020, 05:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Необходимость роста в лесной промышленности связывают с программой «Селькая ипотека».

По словам министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, в 2020 году придется увеличить производства в лесной промышленности.

Шарафутдинов привел, что обеспечение граждан древесиной для строительства домов остается на сегодняшний день одним из острых нерешенных вопросов и должен оставаться на постоянном контроле, передает РБК. Глава ведомства отметил, что в 2019 году населению предоставили 721 тыс. кубометров, из которых 45% пошло на строительство.Ежегодный максимально допустимый объем вырубки увеличился на 700 тысяч кубометров.

Напомним, в Башкирии власти анонсировали запуск льготной сельской ипотеки. Жители сел в регионе получают право на льготную ипотеку по ставке от 0,1% до 3% годовых.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Льготы
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