В Башкирии планируют увеличить производство в лесной промышленности

Posted 5 марта 2020, 05:39
Published 5 марта 2020, 05:39
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
По словам министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, в 2020 году придется увеличить производства в лесной промышленности.
Шарафутдинов привел, что обеспечение граждан древесиной для строительства домов остается на сегодняшний день одним из острых нерешенных вопросов и должен оставаться на постоянном контроле, передает РБК. Глава ведомства отметил, что в 2019 году населению предоставили 721 тыс. кубометров, из которых 45% пошло на строительство.Ежегодный максимально допустимый объем вырубки увеличился на 700 тысяч кубометров.
Напомним, в Башкирии власти анонсировали запуск льготной сельской ипотеки. Жители сел в регионе получают право на льготную ипотеку по ставке от 0,1% до 3% годовых.