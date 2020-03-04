В новом микрорайоне Уфы планируют открыть до конца 2020 года детский сад

Posted 4 марта 2020, 07:27
Published 4 марта 2020, 07:27
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
К текущему моменту, по данным пресс-службы госкомстроя завершено строительство первой секции объекта. Отмечается, что строительство второй планируют начать в течение недели.
Новый детский сад рассчитан на восемь групп, одна из которых для детей ясельного возраста, на прилегающей территории планируют установить физкультурную и игровую площадки, клумбы, кустарники и газоны.
Еще один детский сад в конце 2021 года откроют в уфимском Кузнецовском затоне. По Башкирии в течение 2020 года появится около 4 тысяч новых мест для образования дошкольников в 24 новых детских садах.