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Posted 4 марта 2020, 07:27

Published 4 марта 2020, 07:27

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В новом микрорайоне Уфы планируют открыть до конца 2020 года детский сад

В новом микрорайоне Уфы планируют открыть до конца 2020 года детский сад

4 марта 2020, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Детский сад на 180 мест будет открыт в «Ярком» до конца 2020 года.

К текущему моменту, по данным пресс-службы госкомстроя завершено строительство первой секции объекта. Отмечается, что строительство второй планируют начать в течение недели.

Новый детский сад рассчитан на восемь групп, одна из которых для детей ясельного возраста, на прилегающей территории планируют установить физкультурную и игровую площадки, клумбы, кустарники и газоны.

Еще один детский сад в конце 2021 года откроют в уфимском Кузнецовском затоне. По Башкирии в течение 2020 года появится около 4 тысяч новых мест для образования дошкольников в 24 новых детских садах.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Детский сад
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