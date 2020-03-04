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Posted 4 марта 2020, 09:25

Published 4 марта 2020, 09:25

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода

В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода

4 марта 2020, 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Иск межрайонной инспекции налоговой службы был подан в Арбитражный суд 2 марта.

В своем иске межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №40 указала необходимость признать банкротами «Судоремонтно-судостроительный завод» и «Порт Уфа». Задолженность предприятия перед бюджетом составляет 12,3 млн рублей, речного порта – 2 млн рублей.

Дата рассмотрения иска пока что не назначена. «Судоремонтно-судостроительный завод», напомним ранее уже находился в процедура банкротства, но она была кпрекращена после продажи недвижимости в Кузнецовском затоне за 136,34 млн рублей.

Речной порт также попал под банкротство в 2017 году, но избежал его.

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#Экономика#Новости#Банкротство
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