В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода

Posted 4 марта 2020, 09:25
Published 4 марта 2020, 09:25
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
В своем иске межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №40 указала необходимость признать банкротами «Судоремонтно-судостроительный завод» и «Порт Уфа». Задолженность предприятия перед бюджетом составляет 12,3 млн рублей, речного порта – 2 млн рублей.
Дата рассмотрения иска пока что не назначена. «Судоремонтно-судостроительный завод», напомним ранее уже находился в процедура банкротства, но она была кпрекращена после продажи недвижимости в Кузнецовском затоне за 136,34 млн рублей.
Речной порт также попал под банкротство в 2017 году, но избежал его.