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Posted 4 марта 2020, 10:40

Published 4 марта 2020, 10:40

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии объявили конкурс на создание модельных библиотек

В Башкирии объявили конкурс на создание модельных библиотек

4 марта 2020, 10:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Открытие библиотек современного формата предусмотрено в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Прием заявок на создание в Башкирии в 2021 году модельных библиотек начнется 23 марта и продлится до 9 апреля. Участвовать в нем смогут все города и районы. По итогам конкурса будут определены победители, которые получат федеральные средства на открытие библиотек нового формата.

Напомним, в 2020 году в Башкирии будут созданы три модельные библиотеки. К современному формату работы приведут центральную районную библиотеку (Благоварский район), Асяновскую сельскую библиотеку (Дюртюлинский район) и Кандринскую сельскую библиотеку (Туймазинский район). На их модернизацию будет направлено 20 млн руб. из федерального бюджета. Средства пойдут на переоборудование помещений, увеличение фондов и обеспечение доступа к интернет-ресурсам.

В Башкирии до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» нацпроекта «Культура» будет создано 20 библиотек нового поколения.

#Андрей Королев#Культура#Касается каждого#Новости#Культурная жизнь
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