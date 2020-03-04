В Башкирии объявили конкурс на создание модельных библиотек

Прием заявок на создание в Башкирии в 2021 году модельных библиотек начнется 23 марта и продлится до 9 апреля. Участвовать в нем смогут все города и районы. По итогам конкурса будут определены победители, которые получат федеральные средства на открытие библиотек нового формата.