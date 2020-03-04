Мэрия Уфы отчиталась о доходах и расходах бюджета в 2019 году

Posted 4 марта 2020, 12:50
Published 4 марта 2020, 12:50
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Сегодня, 4 марта, на заседании горсовета сити-менеджер Ульфат Мустафин отчитался по показателям городского бюджета.
По его словам, доходы в минувшем году превысили на 19,6% и превысили 33 миллиарда рублей, расходы составили 32,4 миллиарда рублей. Он отметил, что объем муниципального долга снизился на 100 миллионов рублей.
Снизились также и расходы на обслуживание муниципального долга, экономия по процентам составила 185 млн рублей. Снизилась также и кредиторская задолженность с миллиарда четырёхсот миллионов до 267-ми миллионов рублей.
По словам Ульфата Мустафина, объем отгруженной продукции в промышленном секторе превысил 1 трлн рублей, темп роста производства составил 104%. Объём инвестиций в экономику города за 2019 год вырос на 4,5 миллиарда рублей и превысил 102 миллиарда.