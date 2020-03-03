В Башкирии создадут резерв из 100 тысяч медицинских масок

«Учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, причем, готовиться надо и к принятию антикризисных мер в экономике», – отметил первый вице-премьер Андрей Назаров.