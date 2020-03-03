mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2020, 10:41

Published 3 марта 2020, 10:41

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии создадут резерв из 100 тысяч медицинских масок

В Башкирии создадут резерв из 100 тысяч медицинских масок

3 марта 2020, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Эту меру обсудили на оперативном совещании штаба по недопущению распространения коронавируса.

На совещании было заявлено, что на текущий момент в регионе нет фактов заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы обучаем медиков противодействовать заражению коронавирусом, проводим учения в лечебных учреждениях», – отметил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Глава ведомства также отметил, что сегодня необходимым оборудованием оснащены все больницы региона, в достатке также медикаменты и средства защиты.

На заседании штаба также было принято решение создать 100-тысячный запас масок, а также недопустить их подорожание в аптечной сети.

«Учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, причем, готовиться надо и к принятию антикризисных мер в экономике», – отметил первый вице-премьер Андрей Назаров.

Материалы по теме
В Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусомПремьер Великобритании Борис Джонсон возглавит комитет по борьбе с коронавирусомВ Китае после выздоровления от коронавируса выписали домой 98-летнюю пациентку
#Алия Фатхиева#Общество#Коронавирус 2021#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика