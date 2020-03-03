В Башкирии на 3,7 млн рублей оштрафовали станции скорой помощи

В качестве примера в гострудинспекции привели Бакалинскую ЦРБ, где работники отработали сверхурочно за два месяца более 150-160 часов (при норме не более 120 в год), и не получили оплату за сверхурочную работу. В качестве причин выделили низкую укомплектованность врачами.