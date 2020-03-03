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Posted 3 марта 2020, 04:30

Published 3 марта 2020, 04:30

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии на 3,7 млн рублей оштрафовали станции скорой помощи

В Башкирии на 3,7 млн рублей оштрафовали станции скорой помощи

3 марта 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция опубликовала результаты внеплановых проверок в подразделениях скорой.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году было проведено 59 внеплановых проверок на соблюдение прав работников подразделений скорой помощи.

В пресс-службе ведомства заявили, что по результатам проверок были выявлены «системные» нарушения требований трудового законодательства, в числе которых несоблюдение режима труда и отдыха, ненадлежащее оформление и оплата сверхурочной работы.

В качестве примера в гострудинспекции привели Бакалинскую ЦРБ, где работники отработали сверхурочно за два месяца более 150-160 часов (при норме не более 120 в год), и не получили оплату за сверхурочную работу. В качестве причин выделили низкую укомплектованность врачами.

Еще одним нарушением назвали невыдачу индивидуальной защиты работникам медучреждений. В частности, в Месягутовской ЦРБ фельдшеры не обеспечены хлопчатобумажными костюмами, резиновыми перчатками и респираторами, водители – сигнальными жилетами и защитными костюмами.

Всего в ходе проведённых проверок выявлено 211 нарушений требований трудового законодательства, штрафы выписаны на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

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#Общество#Новости#Скорая помощь#Скорая
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