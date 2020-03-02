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Posted 2 марта 2020, 07:31

Published 2 марта 2020, 07:31

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии за проезд в электричках ввели дополнительный сбор

В Башкирии за проезд в электричках ввели дополнительный сбор

2 марта 2020, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нововведения вступили в силу с 1 марта.

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» установила дополнительный сбор в размере 15 рублей при покупке билета в пригородных электропоездах.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что сбор не будет взиматься с пассажиров, который следуют со станций, где отсутствует или не работает билетная касса и нет автоматов, печатающих пригородные билеты.

По республике в настоящий момент курсируют 87 поездов, железнодорожным сообщением охвачены 17 из 54 регионов Башкирии. Сообщается, что тарифы на проезд установлены ниже себестоимости, затраты компенсируются из республиканского бюджета. В 2019 году они достигли порядка 400 млн рублей.

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