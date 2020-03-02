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Posted 2 марта 2020, 09:24

Published 2 марта 2020, 09:24

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии в квартире нашли полуразложившиеся тела отца и сына

В Башкирии в квартире нашли полуразложившиеся тела отца и сына

2 марта 2020, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчин нашли на улице Островского в Салавате в конце февраля.

В следственном комитете сообщили, что погибшие пролежали после гибели около двух недель, о чем говорят гнилостные повреждения тел. Отец 68 лет и его 40-летний сын обнаружены мертвыми были 27 февраля, сообщает ГорОбзор.ру.

Предварительно, по данным издания, причиной смерти стало злоупотребление алкогольными напитками, рядом с телами погибших обнаружили множество пустых бутылок, в которых ранее было характерное содержимое.

Уголовное дело по факту нахождения погибших пока что заведено не было, следователи проводят доследственную проверку.

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