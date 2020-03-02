В Башкирии в квартире нашли полуразложившиеся тела отца и сына

Posted 2 марта 2020, 09:24
Published 2 марта 2020, 09:24
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В следственном комитете сообщили, что погибшие пролежали после гибели около двух недель, о чем говорят гнилостные повреждения тел. Отец 68 лет и его 40-летний сын обнаружены мертвыми были 27 февраля, сообщает ГорОбзор.ру.
Предварительно, по данным издания, причиной смерти стало злоупотребление алкогольными напитками, рядом с телами погибших обнаружили множество пустых бутылок, в которых ранее было характерное содержимое.
Уголовное дело по факту нахождения погибших пока что заведено не было, следователи проводят доследственную проверку.