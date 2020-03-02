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Posted 2 марта 2020, 04:08

Published 2 марта 2020, 04:08

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Глава Башкирии предупредил, что в республике ожидается сильный паводок

Глава Башкирии предупредил, что в республике ожидается сильный паводок

2 марта 2020, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Радий Хабиров предупредил членов правительства на предыдущем оперативном совещании, что в республике ожидается серьезный паводок.

К такому выводу, передает Ufatime, он пришел потому что в регионе выпало довольного снега. В то же время глава республики отметил, что прогнозы весьма размытые, но добавил, что в реках и водохранилищах большая наполняемость.

В связи со своим обращением он дал правительство региона подготовиться к паводку. Ответственность руководитель Башкирии возложил на первого вице-премьера Андеря Назарова. В качестве первых заданий было дано рассмотреть готовность к паводку на заседании правительства или комиссии по ЧС.

Напомним, в прошлом году во время подготовки к паводку начальник столичного Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, что столица Башкирии расположена между двух рек и поэтому ей достается изрядная нагрузка во время весенних наводнений. Ежегодно из-за этого паводок может развиваться по трем сценариям.

#Общество#Новости#Паводок#Весенний паводок
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