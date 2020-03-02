Глава Башкирии предупредил, что в республике ожидается сильный паводок

Напомним, в прошлом году во время подготовки к паводку начальник столичного Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, что столица Башкирии расположена между двух рек и поэтому ей достается изрядная нагрузка во время весенних наводнений. Ежегодно из-за этого паводок может развиваться по трем сценариям.