Госжилнадзор РБ проверяет завышенные корректировки по отоплению: первые итоги

Проверка выявила, что размеры корректировок со стороны БашРТС рассчитаны в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, полученными от управляющих компаний. При этом в ряде случаев «вызывает сомнения корректность работы общедомовых приборов учета либо правильность переданных показаний». По таким случаям госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору совместно с ресурсоснабжающей компанией проведут дополнительную проверку, учитывая архивные данные и показания прошлых лет.