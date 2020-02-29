А если найду: в Уфе экстренно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

Posted 29 февраля 2020, 05:45
Published 29 февраля 2020, 05:45
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Девушка была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу № 4, а в поликлинике провели полную дезинфекцию здания. Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на источник в медучреждении.
По данным республиканского Минздрава, пациентка обратилась с признаками ОРВИ, но так как в анамнезе была поездка в Китай, где она учится, то в поликлинике провели противоэпидемические мероприятия, а девушку госпитализировали.
Напомним, ранее стало известно, что планируется переквалифицировать больницы в Нефтекамске и Салавате — для больных коронавирусом: в случае выявления зараженных их после сдачи анализов будут направлены туда на карантин. Позднее минздрав информацию не подтвердил, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора.
В Башкирии на данный момент не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. По данным РБК, в Китае зафиксировано 78824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения в других странах общее число инфицированных составляет 83734 человека. Выздоровели 36436 человек, умерло 2858 человек.