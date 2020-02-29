А если найду: в Уфе экстренно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

Напомним, ранее стало известно, что планируется переквалифицировать больницы в Нефтекамске и Салавате — для больных коронавирусом: в случае выявления зараженных их после сдачи анализов будут направлены туда на карантин. Позднее минздрав информацию не подтвердил, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора.