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Posted 28 февраля 2020, 16:30

Published 28 февраля 2020, 16:30

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии создадут больницы для больных коронавирусом

В Башкирии создадут больницы для больных коронавирусом

28 февраля 2020, 16:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Планируется переквалифицировать две больницы – в Нефтекамске и Салавате.

Деньги на переквалификацию больниц правительством уже выделены, сумма не уточняется. Зараженные после сдачи анализов будут направлены туда на карантин, передает UfaTime.ru со ссылкой на собственный источник.

Издание также сообщает, что в минздраве информацию не подтвердили, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре комментарий получить не удалось.

Тем временем, пока что больных коронавирусом на территории Башкирии нет.

Медиакорсеть также ранее сообщала, что в настоящий момент от имени МЧС стали поступать звонки на предприятия с предложением вывесить объявления о коронавирусе и покупкой нормативной продукции. Однако с МЧС эти звонки никак не связаны.

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