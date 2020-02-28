В Башкирии создадут больницы для больных коронавирусом

Posted 28 февраля 2020, 16:30
Published 28 февраля 2020, 16:30
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Деньги на переквалификацию больниц правительством уже выделены, сумма не уточняется. Зараженные после сдачи анализов будут направлены туда на карантин, передает UfaTime.ru со ссылкой на собственный источник.
Издание также сообщает, что в минздраве информацию не подтвердили, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре комментарий получить не удалось.
Тем временем, пока что больных коронавирусом на территории Башкирии нет.
Медиакорсеть также ранее сообщала, что в настоящий момент от имени МЧС стали поступать звонки на предприятия с предложением вывесить объявления о коронавирусе и покупкой нормативной продукции. Однако с МЧС эти звонки никак не связаны.