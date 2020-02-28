В Башкирии пообещали сильную бурю и ветер

Posted 28 февраля 2020, 10:14
Published 28 февраля 2020, 10:14
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
На мобильные телефоны жителей Башкирии пришла рассылка о том, что в республике ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.
Население республики попросили быть внимательными и осторожными.
В МЧС также предупредили о гололеде в отдельных районах и гололедице. Дополнительно обещают также туманы утром и ночью. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.
Напомним, сегодня также в течение дня обещают сильный ветер со скоростью от 17 до 22 метров в секунду.