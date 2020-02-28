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Posted 28 февраля 2020, 10:14

Published 28 февраля 2020, 10:14

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии пообещали сильную бурю и ветер

В Башкирии пообещали сильную бурю и ветер

28 февраля 2020, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
МЧС по Башкирии прислали смс-оповещения о надвигающейся стихии.

На мобильные телефоны жителей Башкирии пришла рассылка о том, что в республике ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.

Население республики попросили быть внимательными и осторожными.

В МЧС также предупредили о гололеде в отдельных районах и гололедице. Дополнительно обещают также туманы утром и ночью. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.

Напомним, сегодня также в течение дня обещают сильный ветер со скоростью от 17 до 22 метров в секунду.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Ветер
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