В Башкирии пообещали сильную бурю и ветер

В МЧС также предупредили о гололеде в отдельных районах и гололедице. Дополнительно обещают также туманы утром и ночью. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.