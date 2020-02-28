Посылка быстро и просто. Онлайн-сервис «Почты России» оптимизировал услугу

Ничего страшного, если нет возможности узнать точный вес отправления — он может быть примерным, при сдаче посылки в отделение почты оператор ее взвесит. После заполнения всех данных система предложит оплатить отправление онлайн. Цена будет рассчитана исходя из указанного веса посылки— в момент оформления оплаты эта сумма будет заморожена на вашей банковской карте. Если же точный вес посылки будет отличаться от указанного, окончательная цена отправления будет скорректирована, когда оператор взвесит посылку. Именно эта сумма в итоге спишется с вашего счета.