Мэр Уфы Ульфат Мустафин невзначай упомянул о повышении цен на коммунальные услуги

Мэр столицы в ответ признал, что действительно в городском ЖКХ много проблем и вопросов и добавил, что в этом году планируется пересмотреть плату за содержание домов. «В домах, где эта плата составляет менее 10 рублей, этих средств не хватает для поддержания порядка. Да, тяжелый переход, но мы должны это сделать»,– отметил он, добавив, что переход надо будет осуществлять поэтапно.