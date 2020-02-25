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Posted 25 февраля 2020, 07:09

Published 25 февраля 2020, 07:09

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Депутаты Курултая обсудят варианты привлечения молодых специалистов в села Башкирии

Депутаты Курултая обсудят варианты привлечения молодых специалистов в села Башкирии

25 февраля 2020, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Парламентские слушания запланированы на май текущего года.

Рабочую группу по подготовке мероприятия возглавляет председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. В ее составе — депутаты Курултая, представители администрации главы РБ, министерств и муниципалитетов. Планируется, что до слушаний будет организован мониторинг мнений студенческого сообщества — от профессиональных намерений до ожиданий от будущей карьеры.

По словам председателя парламента РБ Константина Толкачева, проблема дефицита кадров в сельской местности накапливалась годами:

— Молодежь, уезжая в город получать образование, нередко там и остается, ведь в городе больше возможностей, перспектив. Если мы хотим, чтобы молодые специалисты возвращались на село, необходимо создать для этого соответствующие стимулы. В первую очередь, обеспечить достойную зарплату, жилье, возможность решения ряда других социальных вопросов. Важно также помогать в получении образования по востребованным специальностям той сельской молодежи, которая собирается вернуться домой после обучения.

Как отметил Константин Толкачев, кадровый дефицит в сельской местности наблюдается в наиболее социально значимых отраслях — здравоохранении, образовании, производстве и переработке сельхозпродукции.

При этом исполнительный директор проекта «Электронная энциклопедия сельских школ России» Николай Махнев отмечает, что сейчас перед сельскими школами стоит задача воспитать такого человека, который самостоятельно решит остаться в сельской местности, потому что будет твердо понимать — здесь он сможет заработать деньги, сможет нормально жить и работать. Подробнее о проблеме «Медиакорсеть» писала в материале «Почему сельские школы Башкирии застряли в XIX веке?»

— Нужно понимать, сколько стоит городская и деревенская жизнь, а это сравнение качества жизни рассматривается крайне редко. Поэтому сегодня сельская школа должна получить конкурентное преимущество по сравнению с городской — если мы хотим, чтобы часть людей оставались на селе. Потому что я знаю много историй, когда школу-то построили, а учиться в них некому. И какой тогда в таком строительстве смысл? Проблема в том, что сегодня школа по-прежнему реализует модель XIX-ХХ веков: она готовит людей для города, — подчеркивает Николай Махнев.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Сельское хозяйство#Жилье на селе#Трудоустройство
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