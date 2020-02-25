Депутаты Курултая обсудят варианты привлечения молодых специалистов в села Башкирии

— Нужно понимать, сколько стоит городская и деревенская жизнь, а это сравнение качества жизни рассматривается крайне редко. Поэтому сегодня сельская школа должна получить конкурентное преимущество по сравнению с городской — если мы хотим, чтобы часть людей оставались на селе. Потому что я знаю много историй, когда школу-то построили, а учиться в них некому. И какой тогда в таком строительстве смысл? Проблема в том, что сегодня школа по-прежнему реализует модель XIX-ХХ веков: она готовит людей для города, — подчеркивает Николай Махнев.