В Башкирии за год выросла младенческая смертность

Напомним, о тенденции к снижению рождаемости в республике детально рассказала вице-премьер Ленара Иванова на совещании в правительстве РБ. При этом она отметила объективные факторы: в частности, «нынешнее поколение 20-29-летних меньше на треть поколения 30-39-летних», а многочисленное поколение родившихся в 80-х гг. постепенно выходит из репродуктивного возраста, заменяясь малочисленным поколением рожденных в 90-х. Так, если в 2016 году 20-29-летние матери рожали около 30% детей в республике, то к 2024 году этот показатель, по прогнозам Ивановой, упадет до 22%.