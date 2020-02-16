В Башкирии за год выросла младенческая смертность

Posted 16 февраля 2020, 05:33
Published 16 февраля 2020, 05:33
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
В январе–ноябре 2019 года в республике скончался 241 ребенок до года (на 19 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), 298 детей до 4 лет (на 7 больше), 451 ребенок до 17 лет (на 11 больше).
При этом в целом смертность за 11 месяцев прошлого года снизилась — в республике умерло 45 144 человека, что на 1322 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Наибольшая смертность зафиксирована среди жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска. Отметим, что смертность превышает рождаемость в Башкирии на 16,7% (среднероссийский показатель составляет 20,8%). По данным Башстата, за январь–октябрь 2019 года естественный прирост сложился только в одном регионе ПФО — в Татарстане. В прочем, ненамного: население там увеличилось по сравнению с 2018 годом на 38 человек.
— Если мы не примем комплексные мероприятия по повышению рождаемости, мы будем падать, падать, падать… — подчеркнул глава РБ Радий Хабиров. — И превратится все в страшный сон, когда четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную, и для нашей управленческой команды это будет самый страшный позор. Надо решать эту историю, тем более что мы уже договорились: не падать, а расти.
Напомним, о тенденции к снижению рождаемости в республике детально рассказала вице-премьер Ленара Иванова на совещании в правительстве РБ. При этом она отметила объективные факторы: в частности, «нынешнее поколение 20-29-летних меньше на треть поколения 30-39-летних», а многочисленное поколение родившихся в 80-х гг. постепенно выходит из репродуктивного возраста, заменяясь малочисленным поколением рожденных в 90-х. Так, если в 2016 году 20-29-летние матери рожали около 30% детей в республике, то к 2024 году этот показатель, по прогнозам Ивановой, упадет до 22%.