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Posted 16 февраля 2020, 13:41

Published 16 февраля 2020, 13:41

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Прокуратура Уфы обнаружила прорехи в организации безопасных перевозок школьников

Прокуратура Уфы обнаружила прорехи в организации безопасных перевозок школьников

16 февраля 2020, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Постановление уфимской администрации об организации перевозок учащихся муниципальных школ не предусматривал ряд требований по безопасности.

Документ не предусматривал требование об оборудовании автобусов для школьников ремнями безопасности, а также не закреплял обязательное наличие у водителя маршрута перевозки с указанием пункта отправления, промежуточных остановок, пункта прибытия, и мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках). Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, по мнению прокурора, документ содержал не соответствующие закону требования к стажу работы водителя, а также устанавливал трехлетний срок хранения оригиналов документов, связанных с перевозкой группы детей, вместо предусмотренного законом 90-дневного срока.

По этим причинам прокурор Уфы опротестовал нормативный правовой акт. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в порядок организации перевозок школьников внесены соответствующие изменения.

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