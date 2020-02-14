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Posted 14 февраля 2020, 09:16

Published 14 февраля 2020, 09:16

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В России хотят ввести ограничения на использование автопокрышек с шипами

В России хотят ввести ограничения на использование автопокрышек с шипами

14 февраля 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом шла речь на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Речь шла об ограничении скорости для машин с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, а также возвращении обязательного знака «Ш» на заднем стекле. Это необходимо для уменьшения вреда, наносимого дорогам автомобилями с шипами. По данным Российского университета транспорта, до 53 млрд руб. ежегодно уходит на так называемый «ремонт колейности», возникающей чаще всего из-за шипов.

Госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за неправильное использование зимних покрышек. Это предложение поддержали и в МВД, где отметили, что многие грузовые автомобили и автобусы вообще не меняют шины. При этом право определять периоды обязательного использования зимних и летних шин в «Автодоре» предложили властям регионов.

Все поступившие предложения изучит рабочая группа комитета Госдумы и систематизирует их в течение трех месяцев.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Ремонт дорог#Дороги#Ямы на дорогах
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