В России хотят ввести ограничения на использование автопокрышек с шипами

Posted 14 февраля 2020, 09:16
Published 14 февраля 2020, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
Речь шла об ограничении скорости для машин с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, а также возвращении обязательного знака «Ш» на заднем стекле. Это необходимо для уменьшения вреда, наносимого дорогам автомобилями с шипами. По данным Российского университета транспорта, до 53 млрд руб. ежегодно уходит на так называемый «ремонт колейности», возникающей чаще всего из-за шипов.
Госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за неправильное использование зимних покрышек. Это предложение поддержали и в МВД, где отметили, что многие грузовые автомобили и автобусы вообще не меняют шины. При этом право определять периоды обязательного использования зимних и летних шин в «Автодоре» предложили властям регионов.
Все поступившие предложения изучит рабочая группа комитета Госдумы и систематизирует их в течение трех месяцев.